Об этом говорится в статье #Букв.
Отмечается, что назначение депутата Дубинского за выборы в Херсонской области вызывает некоторый интерес.
“Его действительно трудно назвать одним из самых доверенных, но с другой стороны их группу еще никто не выгнал, значит и им тоже надо что-то давать”, – рассказал один из руководителей фракции правящей партии.
По словам другого депутата от “Слуги народа”, Дубинский назначен в Херсонскую область для балансирования интересов.
За Киев на местных выборах в “Слуге народа” будет отвечать лично Александр Корниенко, который сменил Александра Ткаченко.
“Они уже так достали своими распрями – Ткаченко, Тищенко, Холодов – что мы решили поставить кого-то нейтрального. Вот им и стал Корниенко”, – говорит собеседник #Букв.
Помимо того, в политической силе рассказали, что кандидатом в мэры столицы от правящей партии вероятнее всего станет Николай Тищенко, поскольку на то, чтобы “вырастить нового кандидата”, не хватает времени.
При этом отмечается, что большинство кураторов в остальных областях являются неизвестными для широкой общественности людьми.
- Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что на следующей встрече в “нормандском формате” могут быть сделаны шаги, которые позволят провести в октябре этого года местные выборы по всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у него есть надежда на возможность проведения выборов на Донбассе осенью этого года (одновременно с местными выборами во всей стране), но не исключает замораживания конфликта.