Куратором местных выборов в Киеве от "Слуги народа" станет Александр Корниенко, а в Херсонской области - Александр Дубинский.

Об этом говорится в статье #Букв.

Отмечается, что назначение депутата Дубинского за выборы в Херсонской области вызывает некоторый интерес.

“Его действительно трудно назвать одним из самых доверенных, но с другой стороны их группу еще никто не выгнал, значит и им тоже надо что-то давать”, – рассказал один из руководителей фракции правящей партии.

По словам другого депутата от “Слуги народа”, Дубинский назначен в Херсонскую область для балансирования интересов.

За Киев на местных выборах в “Слуге народа” будет отвечать лично Александр Корниенко, который сменил Александра Ткаченко.

“Они уже так достали своими распрями – Ткаченко, Тищенко, Холодов – что мы решили поставить кого-то нейтрального. Вот им и стал Корниенко”, – говорит собеседник #Букв.

Помимо того, в политической силе рассказали, что кандидатом в мэры столицы от правящей партии вероятнее всего станет Николай Тищенко, поскольку на то, чтобы “вырастить нового кандидата”, не хватает времени.

При этом отмечается, что большинство кураторов в остальных областях являются неизвестными для широкой общественности людьми.