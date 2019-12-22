Евгения Кравчук, заместитель главы фракции "Слуга народа" заявила, что ей сложно комментировать появление Президента Владимира Зеленского на пресс-конференции относительно убийства Павла Шеремета.

Об этом она заявила в интервью “Главкому”.

“Возможно, у Арсена Авакова были аргументы, которыми он убедил президента. Я только знаю, что Владимир Зеленский искренне хочет, чтобы общество получило имена исполнителей и заказчиков. Для него это дело чести, и, встречаясь с журналистами, он говорил, что оно будет расследовано и находиться на его контроле”, – отметила Кравчук.

“Возможно, такое публичное воздействие на первом этапе преждевременно. Лучше, конечно, объяснять, чем скрывать и плодить версии и домыслы. Я надеюсь, дело дойдет до суда и будут названы заказчики”, – подчеркнула Евгения Кравчук.

12 декабря Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что надеется вскоре услышать фамилию заказчика убийства журналиста Павла Шеремета.

Зеленский добавил, что не хочет, чтобы расследование убийства превратилось в “сериал”, а все результаты были как можно быстрее.

Напомним, основной версией убийства журналиста Павла Шеремета полиция назвала дестабилизацию ситуации в Украине путем убийства известного человека.