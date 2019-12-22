Об этом она заявила в интервью “Главкому”.
“Возможно, у Арсена Авакова были аргументы, которыми он убедил президента. Я только знаю, что Владимир Зеленский искренне хочет, чтобы общество получило имена исполнителей и заказчиков. Для него это дело чести, и, встречаясь с журналистами, он говорил, что оно будет расследовано и находиться на его контроле”, – отметила Кравчук.
“Возможно, такое публичное воздействие на первом этапе преждевременно. Лучше, конечно, объяснять, чем скрывать и плодить версии и домыслы. Я надеюсь, дело дойдет до суда и будут названы заказчики”, – подчеркнула Евгения Кравчук.
12 декабря Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что надеется вскоре услышать фамилию заказчика убийства журналиста Павла Шеремета.
Зеленский добавил, что не хочет, чтобы расследование убийства превратилось в “сериал”, а все результаты были как можно быстрее.
Напомним, основной версией убийства журналиста Павла Шеремета полиция назвала дестабилизацию ситуации в Украине путем убийства известного человека.
- Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины. В пользу этой версии свидетельствует обнародованная видеозапись, на которой неизвестные закладывали взрывчатку.
- Впоследствии появились фото предполагаемых убийц, после чего в Министерстве внутренних дел Украины связали убийство Шеремета с намерением внести беспорядок в государственный строй. Кроме того, высказывались версии о причастности российских спецслужб.