Во фракции "Слуги народа" не намерены официально реагировать на неоднозначный Facebook-пост нардепа от "СН" Евгения Брагаря относительно водителя автобуса, который отказал двоим девушкам-волонтерам выключить российский сериал во время поездки.

Об этом свидетельствует комментарий #Буквам народного депутата, заместителя главы фракции “Слуги народа” Евгении Кравчук.

“Фракция не вырабатывает какое-либо заявление или общую позицию каждый раз, когда один из почти 250 депутатов пишет пост, даже если он попадает в новости. Было обсуждение отдельных депутатов, которые на это обратили внимание”, – подчеркнула Кравчук.

Она также выразила мнение, что в ситуации с водителем автобуса и девушками-волонтерами не стоит искать виновных.

“Не стоит делать причиной конфликта темы, которые нас разъединяют, потому что каждым конфликтом внутри Украины пользуются враги. Водитель действительно не нарушил законы, но лучше не поставить сериал вообще, чем поставить и спровоцировать конфликт. И решение этой проблемы не в том, чтобы определить какую-либо сторону виновной или правой. Решение – обеспечить людям возможность выбора. Если бы у каждого были наушники и выбор сериала самостоятельно на отдельном экране – проблемы вообще не возникло бы. Вот над чем надо работать – над сервисом”, – заявила Кравчук.

Нардеп добавила, что обращаться в правоохранительные органы по поводу данного конфликта не стоит.

“Мое личное мнение – обращаться в полицию по этому инциденту конечно не нужно”, – отметила Кравчук.

Как сообщалось ранее, в понедельник водитель автобуса из Луцка в Киев высадил в ночное время посреди трассы двух девушек-волонтеров Ярину Черногуз и Анастасию Конфедерат. Это произошло после того, как они попросили водителя выключить русскоязычный сериал, который был включен в автобусе.

Девушки возвращались с похорон погибшего в зоне ООС Николая Сорочука. Компания-перевозчик публично принесла девушкам извинения, вернула средства, потраченные ими на билеты, а также применила санкции к водителю — его решили уволить.

На этом инцидент мог быть исчерпан, однако народный депутат от фракции “Слуги народа”, замглавы парламентского комитета по вопросам свободы слова Евгений Брагарь заявил о своем намерении написать на девушек заявление в полицию якобы из-за нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности (ст. 161 Уголовного кодекса Украины).