В "Слуге народа" пообещали провести местные выборы в октябре по всей территории Украины, включая оккупированные.

Об этом сказал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия и глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко во время брифинга возле Верховной Рады, передает корреспондент #Букв.

“Местные выборы состоятся согласно закону и Конституции 25 октября 2020 года. Любые инсинуации о их переносе, отмене, невозможности проведения из-за нехватки денег – абсолютная ложь. Выборы будут, страна может начинать к ним готовиться”, – сказал Корниенко.

“Мы верим всей командой, вместе с Андреем Ермаком, что это (выборы – ред.) пройдет в один день. И работаем над тем, чтобы к этому идти”, – добавил он.

Арахамия отметил, что позиция относительно передачи контроля над границей до проведения выборов остается неизменной.

Кроме того, в “Слуге народа” сообщили, что в части изменений в избирательное законодательства, профильный комитет Верховной Рады приступает к работе для обсуждения технических изменений и политических – снижение порога для партий.

“Политическая составляющая состоит в том, что многие оппозиционные силы, понимая, что у них небольшие шансы пройти на местных выборах, поэтому они хотят сделать избирательный барьер”, – сказал Арахамия.