Соответствующую переписку удалось сфотографировать корреспонденту #Букв.

Из переписки видно, что глава фракции “Слуги народа” в партийном Telegram-канале просит депутатов проголосовать за законопроект 3509.

“Это деньги Нафтогаза на дороги и большую стройку. Прошу всех в зал. Полная явка”, – пишет он.

После этого глава партии и народный депутат Александр Корниенко также призывает депутатов проголосовать за законопроект.

В ответ кто-то из депутатов отвечает, что “не против строительства дорог”, однако сомневается, будут ли вообще освоены эти деньги в 2020 году.

Напомним, что Верховная Рада Украины внесла изменения в Бюджетный кодекс, направленные на улучшение финансирования ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах местного значения.