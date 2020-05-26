В "Слуге народа" рассказали, как можно наполнять Пенсионный фонд, ведь в Украине уменьшается количество работающего населения.

Об этом в эфире канала “Украина 24” рассказал глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (“Слуга народа”).

“Население в Украине 37 млн, а пенсионеров у нас 11,3 млн – почти треть населения. Это означает, что для того, чтобы содержать всех в солидарной системе пенсионного обеспечения, работающее население должно платить достаточно ресурсов”, – сказала она.

По словам нардепа, в секторе наемных рабочих работает около 10,5 млн человек, но из-за карантина резко выросла безработица.

“Мы с 2017 года облагаем так называемых спящих ФЛП (физических лиц-предпринимателей), которые даже не имеют дохода, и там сформировалась в Пенсионном фонде задолженность таких ФЛП, которая составляет около 10 млрд гривен. Исходя из этого баланса, мы считаем, что каждый работающий человек должен каждый месяц платить достаточно налогов, чтобы содержать одного пенсионера. Если у нас средняя пенсия 3100 грн, то соответственно каждый из работающих должен платить примерно 3100 грн”, – пояснила Третьякова.

По ее словам, для исправления ситуации с пенсиями необходимо введение второго уровня пенсионной системы.

“Если мы не будем принимать меры по, как говорит наш президент, второй пенсии, то в этом случае ситуация в солидарном уровне имеет тренд на ухудшение. И без радикальных шагов, как внедрение второго уровня соцобеспечения, резкого увеличения размера ЕСВ – мы пенсионную систему не сбалансируем”, – считает Галина Третьякова.