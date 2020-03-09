Об этом Кравчук рассказала в интервью “24-му каналу”.

“Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет и мы будем понимать, что он сможет заменить министра – то вечных людей нет нигде. Свидетельствуют прошлые увольнения”, – сказала она.

При этом Кравчук также подчеркнула, что МВД является слишком сложным министерством, чтобы назначать туда человека без опыта.

“Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД – это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта… Других шансов может не быть, потому что это безопасность людей. Это 300 тысяч личного состава. Есть вопросы к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно – и это правда – до сих пор нет кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет в порядке”, – пояснила она.