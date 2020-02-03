Об этом сообщают #Буквы.

“У нас начинается третья сессия и для нас как монобольшенства главной задачей является продолжение реформ. Конкретные улучшения жизни должны почувствовать украинцы в карманах, в ситуации безопасности, в борьбе с коррупцией не на топ, а уже на среднем уровне и на местах. О том, что осталось с прошлых сессий, то это вопрос земли. Я надеюсь, что на этой сессии мы уже поставим точку в этом вопросе, примем эту реформу. Ее уже достаточно обсудили, проговорили с людьми. Также [для рассмотрения на сессии] есть реформа трудового законодательства. Правда, она требует еще некоторых обсуждений”, – сказал Корниенко.

Он отметил, что есть и ряд кадровых вопросов, к которым “мы завтра вернемся”.