Об этом она заявила в эфире Еспресо.TV.
На вопрос ведущей, считает ли нардеп Бардина выборы на оккупированных территориях в октябре успехом, или это “гремучая смесь”, представитель “Слуг” ответила, что это амбициозная цель.
“Мы бы очень хотели, чтобы выборы на оккупированных территориях произошли одновременно с местными выборами на остальной территории Украины. Конечно, надо понимать, что это будет турборежим политической кампании на этих территориях, но это попытка объединить Украину и быстрого достижения мира. Это амбициозная цель”, – заявила Бардина.
- Ранее Андрей Ермак заявлял, что на следующей встрече в “нормандском формате” могут быть сделаны шаги, которые позволят провести в октябре этого года местные выборы по всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у него есть надежда на возможность проведения выборов на Донбассе осенью этого года (одновременно с местными выборами во всей стране), но не исключает замораживания конфликта.