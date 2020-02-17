Народный депутат от "Слуги народа" Марина Бардина рассказала о "турборежиме политической кампании" на предстоящих выборах осенью 2020 года.

Об этом она заявила в эфире Еспресо.TV.

На вопрос ведущей, считает ли нардеп Бардина выборы на оккупированных территориях в октябре успехом, или это “гремучая смесь”, представитель “Слуг” ответила, что это амбициозная цель.

“Мы бы очень хотели, чтобы выборы на оккупированных территориях произошли одновременно с местными выборами на остальной территории Украины. Конечно, надо понимать, что это будет турборежим политической кампании на этих территориях, но это попытка объединить Украину и быстрого достижения мира. Это амбициозная цель”, – заявила Бардина.

