Об этом он заявил в эфире политического ток-шоу “Свобода слова”.
Корниенко отметил, что согласно социальным опросам, доверие к президенту по-прежнему высокое, тогда как доверие населения к Кабмину и Раде снижается.
В связи с этим возникла необходимость кадровых перестановок внутри Правительства.
“Касательно правительства – у нас возник парадокс, он нам не понятен, и мы бы хотели найти ответ. Доверие к Президенту сохраняется достаточно высоким. Это свидетельствует о том, что в целом тот курс, который предлагал президент год назад, и партия “Слуга народа” во время предвыборной кампании, к этому курсу, экономическому, социальному, есть доверие. И есть ожидания, что этот курс будет выполняться”, – сказал он.
На видео с 42 минуты
Политик отметил, что украинцы “не почувствовали в своем кармане, на своем дворе, не почувствовали в состоянии улучшения медицинской инфраструктуры” в результате работы Кабмина.
“Финальная конфигурация будет обсуждаться на заседании фракции во вторник”, – добавил Корниенко.
- Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал на среду внеочередное заседание Рады. В повестке дня заседания вопрос правительства и отчета правоохранительных органов.
- Ранее стало известно, что на должность премьера рассматривают кандидатуры Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского.
- Позже Давид Арахамия заявил, что назначение Тигипко рассматривать не будут.