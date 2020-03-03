Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что нынешний состав Кабмина не демонстрирует эффективную работу в социальной, жилищно-коммунальной и промышленной политике.

Об этом он заявил в эфире политического ток-шоу “Свобода слова”.

Корниенко отметил, что согласно социальным опросам, доверие к президенту по-прежнему высокое, тогда как доверие населения к Кабмину и Раде снижается.

В связи с этим возникла необходимость кадровых перестановок внутри Правительства.

“Касательно правительства – у нас возник парадокс, он нам не понятен, и мы бы хотели найти ответ. Доверие к Президенту сохраняется достаточно высоким. Это свидетельствует о том, что в целом тот курс, который предлагал президент год назад, и партия “Слуга народа” во время предвыборной кампании, к этому курсу, экономическому, социальному, есть доверие. И есть ожидания, что этот курс будет выполняться”, – сказал он.

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На видео с 42 минуты

Политик отметил, что украинцы “не почувствовали в своем кармане, на своем дворе, не почувствовали в состоянии улучшения медицинской инфраструктуры” в результате работы Кабмина.

“Финальная конфигурация будет обсуждаться на заседании фракции во вторник”, – добавил Корниенко.