Об этом заявил в интервью агентству “Интерфакс-Украина” руководитель партии, первый заместитель председателя одноименной фракции Александр Корниенко.
“Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского – особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона (первый вариант и доработанный, а позже отозванный о внесении изменений в Конституцию по децентрализации, – ред.) были без какого-либо “особого статуса”, – подчеркнул Корниенко.
Отвечая на вопрос, как продвигается работа над текстом нового законопроекта об “особом статусе” Донбасса, нардеп напомнил, что Парламент ранее продлил действие закона “Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО” до 31 декабря 2020 года.
“Ждем внешнеполитического сигнала от президента”, – уточнил Корниенко.
Стоит отметить, что в декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал продление на год закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса. В законе определено, что местное самоуправление в отдельных районах Донецкой и Луганской областей осуществляют только органы местного самоуправления, которые должны быть избраны путем выборов по украинскому законодательству.
- Президент России Владимир Путин заявлял, что настаивает, чтобы особый статус Донбасса был официально закреплен в Конституции Украины.
- 9 декабря по результатам переговоров президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, президент Российской Федерации и президент Украины согласовали общие выводы Парижского саммита в “нормандском формате”. В частности, в них был прописан особый статус Донбасса на постоянной основе.
- На итоговой пресс-конференции участников “нормандской встречи” Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни о какой федерализации Украины не может быть и речи.