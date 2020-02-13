В партии "Слуга народа" придерживаются позиции не закреплять в Конституции Украины особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом заявил в интервью агентству “Интерфакс-Украина” руководитель партии, первый заместитель председателя одноименной фракции Александр Корниенко.

“Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского – особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона (первый вариант и доработанный, а позже отозванный о внесении изменений в Конституцию по децентрализации, – ред.) были без какого-либо “особого статуса”, – подчеркнул Корниенко.

Отвечая на вопрос, как продвигается работа над текстом нового законопроекта об “особом статусе” Донбасса, нардеп напомнил, что Парламент ранее продлил действие закона “Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО” до 31 декабря 2020 года.

“Ждем внешнеполитического сигнала от президента”, – уточнил Корниенко.

Стоит отметить, что в декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал продление на год закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса. В законе определено, что местное самоуправление в отдельных районах Донецкой и Луганской областей осуществляют только органы местного самоуправления, которые должны быть избраны путем выборов по украинскому законодательству.