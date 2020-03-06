Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов скоро будет снят со своей должности.

Об этом она заявила в эфире телеканала “Наш”.

“Господин Нефьодов через несколько дней будет в отставке потому, что я считаю, что он не справился с поставленными перед ним задачами и те обязанности, которые он должен был выполнять добросовестно то выполнял в тот способ, который считает необходимым”, – заявила нардеп.

По ее словам, на таможне сейчас занимают должности люди, которых не было “даже во времена Порошенко (пятый президент Украины, – ред.)”.

“Они сегодня вернулись на таможенные посты, работая контрабандистами и таможенниками. Я не думаю, что это та кадровая политика, за которую мы должны все вместе отвечать. А значит, он должен быть отставлен”, – добавила Верещук.

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