Об этом она заявила в эфире телеканала “Наш”.
“Господин Нефьодов через несколько дней будет в отставке потому, что я считаю, что он не справился с поставленными перед ним задачами и те обязанности, которые он должен был выполнять добросовестно то выполнял в тот способ, который считает необходимым”, – заявила нардеп.
По ее словам, на таможне сейчас занимают должности люди, которых не было “даже во времена Порошенко (пятый президент Украины, – ред.)”.
“Они сегодня вернулись на таможенные посты, работая контрабандистами и таможенниками. Я не думаю, что это та кадровая политика, за которую мы должны все вместе отвечать. А значит, он должен быть отставлен”, – добавила Верещук.
- Ранее Кабинет Министров Украины решил разделить Государственную фискальную службу на два отдельных органа: на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.
- В октябре глава Государственной таможенной службы (ГТС) Максим Нефьодов сообщил о запуске процесса создания региональной структуры “Новая таможня”.