Скандальный языковой законопроект авторства нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского не будут рассматривать в Верховной Раде осенью, когда начнется новая сессия, поскольку с началом учебного года он утратит смысл.

Об этом заявила в эфире “Радио Свобода” заместитель председателя фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук.

“Этот законопроект не будет рассматриваться в Верховной Раде осенью, поскольку он сам по себе теряет смысл. Ведь с первого сентября (2020 года, – ред.) русскоязычные школы переходят на украинский язык. Поэтому этот закон не будет иметь смысла, и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады”, – подчеркнула она.

Кравчук также выразила мнение, что внесение в повестку дня законопроекта Бужанского было ошибкой. Она уточнила, что на заседании комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики голосовала против этого документа (как и ряд других нардепов).

“Вообще шансов пройти у этого закона не было. Кроме того, это первое чтение. Даже с точки зрения регламента и процедур он бы не был принят. Это лишний раз оказался для наших оппонентов с одной и с другой стороны повод подразнить общество. Мы, как комитет, рекомендовали его отклонить”, – заявила Кравчук.

(На видео – с 29:20)

Как известно, языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в Парламенте в октябре 2019 года. Он переносит с 2020-го на 2023 год переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.

Законопроект был включен в повестку дня заседания ВР 17 июля, но в итоге его не рассматривали.

16 и 17 июля под стенами Верховной Рады проходила акция протеста против принятия этого документа.

Стоит отметить, что 17 июля состоялось последнее пленарное заседание третьей сессии Верховной Рады Украины IX созыва.