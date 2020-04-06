Об этом в своем Telegram-канале заявил нардеп от “Слуги народа” Александр Качура.

По его словам, больше всего заразившихся во фракции “Оппозиционной платформы – За жизнь”.

“На сегодня, по результатам эпидемиологических расследований,случаев заболевания COVID-19, в Верховной раде Украины подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов Украины: Виталий Борт – ОПЗЖ, Владимир Ватрас – “Слуга народа”, Руслан Горбенко – “Слуга народа” (вылечился), Игорь Кисилев – ОПЗЖ, Александр Лукашев – ОПЗЖ, Сергей Рудик – внефракционный, Анна Скороход – внефракционный, Сергей Шахов – “Довира” (вылечился)”, – написал Качура.

Нардеп отметил, что с зараженной Скороход контактировали четыре депутата от “СН” – Гео Лерос, Игорь Васильковский, Александр Санченко и Ольга Саладуха. Также со Скороход контактировали три нардепа из “Европейской солидарности” – Владимир Вятрович, Нина Южанина и Ахтем Чийгоз.

Ранее Шахов заявил, что в создании коронавируса COVID-19 замешана Большая семерка – США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.