На сегодняшнем внеочередном заседании Рада рассмотрит выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. В "Слуге народа" заявили, что во фракции будет свободное голосование.

Об этом в комментарии #Буквам рассказала народный депутат Евгения Кравчук.

“По Рябошапке у нас будет свободное голосование”, – сказала депутат.

По прогнозу депутатов, голосов в “Слуге народа” не хватит, но их добавят другие фракции.

Утром депутаты бунтовали, что они не будут голосовать, если им не назовут фамилию следующего Генпрокурора, а также если это не будет Сергей Ионушас, которого поддержала фракция.

Вместе с тем, первый заместитель председателя фракции “Слуги народа” Александр Корниенко заявил, что слова Рябошапки, что депутаты не умеют читать, голосов ему не добавят.