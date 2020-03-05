Об этом в комментарии #Буквам рассказала народный депутат Евгения Кравчук.
“По Рябошапке у нас будет свободное голосование”, – сказала депутат.
По прогнозу депутатов, голосов в “Слуге народа” не хватит, но их добавят другие фракции.
Утром депутаты бунтовали, что они не будут голосовать, если им не назовут фамилию следующего Генпрокурора, а также если это не будет Сергей Ионушас, которого поддержала фракция.
Вместе с тем, первый заместитель председателя фракции “Слуги народа” Александр Корниенко заявил, что слова Рябошапки, что депутаты не умеют читать, голосов ему не добавят.
- Сегодня Парламент проведет внеочередное заседание, единственным вопросом на повестке которого будет отставка генпрокурора Руслана Рябошапки.
- Депутаты “Слуги народа” отказываются голосовать за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки, о чем свидетельствует их переписка, которую отсняли корреспонденты #Букв.
- Народный депутат от фракции “Слуги народа” Ирина Верещук сообщила, что на должность генерального прокурора Украины депутаты фракции поддержат своего коллегу Сергея Ионушаса.