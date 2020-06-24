Народный депутат от "Слуги народа" и председатель Комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества".

Об этом говорится в заявлении Постоянной комиссии ФПУ.

В открытом письме к спикеру Верховной Рады организация требует отозвать с должности председателя комитета Третьякову за ее “антисоциальную и антигуманную позицию”.

Возмущение комиссии вызвало видео, на котором Третьякова размышляет о том, целесообразно ли выплачивать безработным социальную помощь.

Нардеп заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети “очень низкого качества”.

“Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества”, – высказалась Третьякова.

По ее мнению, это приводит к тому, что в будущем такие дети “тоже садятся на государственные деньги”.

“Слуга народа” отметила, что Великобритания и Сингапур применяют жесткие меры по борьбе с безработными.

“Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает и не защищает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован. Вот такая жестокая политика. Хочу сказать, что очень часто Ли Куана Ю (экс-премьер Сингапура, – Ред.) вспоминают, что очень хороший Сингапур. Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования”, – сказала Третьякова.

Нардеп отметила, что такими садистскими методами власти других государств “выкорчевали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами”.

“Петь песни нужно тому, кто каждый день встает на защиту своей Родины, на защиту своего дома, и чтобы кормить своих иждивенцев. Все, кто этого не делает, они не могут относить себя к достойной жизни. Вот так, я считаю, нужно защищать простого человека. Но не просто простого человека, а того, что хочет работать и защищать свою громаду”, – добавила она.

При этом Третьякова отметила, что склонна к филантропии, но “помогать хочет сама”.

“Не забирайте у меня налоги. Я помогу тому, кто просит деньги, если буду видеть, что они эффективно будут использоваться. И я сделаю это лучше чиновников. Оставьте мне деньги. Возле меня будет организовываться та самая прослойка людей, которой я смогу говорить: “Я тебе в этом месяце не дам, потому что ты еще не отработал”, – пояснила нардеп.

В открытом письме к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову постоянная комиссия ФПУ требует отозвать с должности главы комитета Третьякову из-за ее “антисоциальной и антигуманной позиции”.