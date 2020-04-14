Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура.

Ранее #Буквы со ссылкой на источники сообщали, что следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг в 13:00. На него вынесут один законопроект, касающийся законодательного спама, сообщили источники #Букв среди депутатов. Документ существенно ограничит количество правок.

В “Слуге народа” подтвердили, что внеочередное заседание Рады назначили на 16 апреля.

“Внеочередное заседание ВР назначается на чистый четверг, послезавтра, 16 апреля на 13:00.Будем чистить регламент от поправочного спама”, – написал он.