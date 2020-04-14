Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура.
Ранее #Буквы со ссылкой на источники сообщали, что следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг в 13:00. На него вынесут один законопроект, касающийся законодательного спама, сообщили источники #Букв среди депутатов. Документ существенно ограничит количество правок.
В “Слуге народа” подтвердили, что внеочередное заседание Рады назначили на 16 апреля.
“Внеочередное заседание ВР назначается на чистый четверг, послезавтра, 16 апреля на 13:00.Будем чистить регламент от поправочного спама”, – написал он.
- Ранее Парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, известный как “антиколомойский”. В соответствии с ним будет запрещено возвращение национализированных банков их экс-владельцам. Ко второму чтению к документу подано более 16 тысяч правок.
- Депутат от фракции “Слуга народа” Александр Качура подал обращение к главе редакционного совета национального проекта “Книга рекордов Украины” с прошением зафиксировать рекорд по количеству правок к “антиколомойскому” закону.
- Исключенный из “Слуги народа” нардеп Антон Поляков, который подал 6033 правки к “антиколомойскому” закону выдвинул ультиматум Верховной Раде.