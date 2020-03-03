Завтра Верховная Рада не будет увольнять Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку.

Об этом журналистам сообщила народный депутат партии “Слуга народа” Галина Янченко, сообщает корреспондент #Букв.

Она отметила, что в повестке дня внеочередного заседания Верховной рады нет вопроса о замене руководителей силовых органов, в том числе генпрокурора Украины.

“В повестке дня на внеочередном заседании вопрос стоит об отчете силовых органов. Об увольнении на сегодняшний день речи нет”, – заявила Янченко.

Ранее сегодня нардеп от “Слуги народа” Александр Качура в комментарии #Буквам сообщил, что в среду, 4 марта, Верховная Рада с большой вероятностью отправит в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку.