Об этом она заявила в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

“Сколько можно модернизировать солидарную систему? Я думаю, что октябрь 2017 года оказался очень стрессовым для людей, когда им пересчитывали пенсии, поэтому мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста”, – заявила Третьякова.

Она добавила, что в настоящее время этот вопрос не стоит на повестке дня Кабинета Министров, однако уже идут дискуссии, как “максимально облегчить участь людей”.

“Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время – это не вопрос сегодняшнего дня”, — подчеркнула глава комитета.