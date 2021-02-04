Заместитель председателя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что вероятность, что будет третья попытка назначить экс-чиновника "Нафтогаза" Юрия Витренко вице-премьером, высока.

Об этом шла речь в эфире программы “Хард с Влащенко” на телеканале “Украина 24”.

Отвечая на вопрос о том, будет ли такая попытка, Корниенко сказал: “Я думаю, что с высокой вероятностью — да”.

Говоря о том, когда это может произойти, заместитель главы фракции добавил: “Не на этой пленарной неделе точно. Может быть теоретически в начале следующей, если мы снова пройдем все процедуры. У нас по Витренко, так сказать, спецрежим, мы проходим все процедуры. Сначала мы проходим фракцию, собираем 172 подписи, и дальше вносим”.

Корниенко отметил, что два прошлых раза ситуация складывалась одинаково: во время голосования за внесение представления правительству о его назначении голоса были, но во время голосования в парламенте некоторые отказывался его поддерживать.

Он указал, что голоса будут искать среди представителей других фракций.

“В зале будем искать голоса. Уже понятно, что силами, пожалуй, только нашей фракции невозможно назначить господина Витренко. И ему надо сосредоточиться, мы ему уже об этом говорили, на коммуникации с другими фракциями”, — добавил он.

На видео с 35 минуты

Как Витренко назначали и не назначили

16 декабря стало известно, что Банковая предлагает назначить бывшего топ-менеджера НАК “Нафтогаз Украины” Юрия Витренко на должность первого вице-премьера по вопросам энергетики. #Буквы рассказывали, что назначение Витренко стало предметом торгов в парламенте, а также о том, в чьих интересах такое назначение.

Вечером того же дня всплыло, что Офис президента пролоббировал в Кабмине премию для Витренко в размере 170 млн гривен накануне голосования в парламенте за его назначение.

Витренко в “Нафтогазе” отвечал за реализацию проекта по защите и представительству интересов компании в спорах с российским “Газпромом”. После того как компания победила в арбитраже, Витренко требовал от “Нафтогаза” выплатить ему премию через суд. Именно об этой премии шла речь.

17 декабря профильный комитет не поддержал кандидатуру Витренко, впоследствии не поддержал и зал.

21 декабря правительство на экстренном заседании назначило Витренко и.о. министра энергетики, однако действующее законодательство определяет, что в таком статусе он может находиться не более 30 дней.

28 января Верховная Рада Украины снова не поддержала назначение Юрия Витренко на должность первого вице-премьера — министра энергетики.

Как сообщали #Буквы, его кандидатура набрала лишь 204 голоса, хотя президент Зеленский предупредил фракцию, у него других кандидатов нет.