Депутаты "Слуги народа" уверены, что протест под Офисом президента 20 марта был управляем "опытными лицами". Они требуют привлечения этих лиц к ответственности.

Об этом шла речь на брифинге фракции в понедельник, сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, народные депутаты от фракции “Слуги народа” зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об осуждении недавней акции протеста у Офиса президента в Киеве.

29 марта комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять это постановление. Впоследствии член комитета, депутат фракции “СН” Владлен Неклюдов представил позицию политсилы касательно этого протеста.

Неклюдов рассматривает акцию как координированное преступление, в котором есть “исполнители”, “организаторы” и “подстрекатели”.

“Руководили достаточно организованно, лица, имеющие опыт в этом”, — считает Неклюдов.

По словам депутата, политсила требует привлечения к ответственности организаторов протеста.

“Мы хотим, чтобы были установлены не только исполнители этого преступления. А еще — чтобы были установлены (самое главное) организаторы и подстрекатели. Подстрекатели… Я уверен, они есть, они будут найдены”, — добавил он.

Акция под Офисом президент 20 марта: что известно

20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.

21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 учасникам акции. Это:

лидер движения “Гонор” Сергей Филимонов ;

; представитель ГО “Гонор” Олексей Белковский ;

; ветеран АТО, писатель, сооснователь издания “Дом Химер” Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активист и лидер ОО “Невідомий патріот” Евгений Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 марта подозрение также получил активист, глава общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный. Он убежден, что это — заказ Офиса президента.

29 марта Ратушного поместили под домашний арест.