Об этом она сказала в комментарии корреспонденту #Букв.

“На сегодняшний день, по состоянию на час дня, потому что все же может измениться. В 18:30 должно состояться заседание, внеочередное заседание, с единственным вопросом – отставка председателя Офиса генерального прокурора, господина Руслана Рябошапки. Мы должны проголосовать об отставке, но мы не будем голосовать о назначении нового генпрокурора”, – сказала Верещук.

На уточняющий вопрос, обсуждался ли этот вопрос на заседании фракции и есть ли кандидатура на эту должность, нардеп отметила:

“Было заседание, но не только по этому поводу. Среди других вопросов обсуждалось и это. Встал депутат из нашей фракции господин Холодов и предложил, что если в случае, отчет Рябошапки, который мы слушали вчера, будет признан неудовлетворительным и президент будет считать, что он не соответствует занимаемой должности, то встанет вопрос о выборе и подборе кандидатуры на пост следующего генпрокурора, то мы предлагаем фамилию господина Ионушаса”.

Верещук также отметила, что председатель фракции поддержал такое предложение и предложил сигнально проголосовать.

“Я не была в счетной комиссии, но видела, что там есть более 200 голосов, то есть однозначно фракция проявила свою волю, Президенту продемонстрировала, что хотели бы поддержать Ионушаса. Однако, стоит отметить, что все-таки мы ориентируемся на мнение Президента и на мнение тех людей, которые определяют направление движения монобольшинства и Правительства”, – сказала она.

Депутат также добавила, что существует опасность того, что они не могут долго не назначать нового генпрокурора.

“Если мы увольняем Рябошапку без видимых на то причин. То есть причины есть, они являются сущностными, то есть это системные причины. Нет совершения преступления, он ничего не взял, не попался на взятке, не имеет измены Родине, по крайней мере доказанной или нам известной, а следовательно, должны понимать, для чего мы это делаем. Мы не можем оставить Офис генпрокурора без руководителя”, – пояснила она.