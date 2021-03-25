На внеочередном заседании, которое может состояться 30 марта, Верховная Рада планирует прекратить полномочия двух нардепов и назначить досрочные выборы мэра Харькова.

Об этом в Telegram-канале сообщил депутат от “Слуги народа” Александр Качура.

Как известно, 19 марта Верховная Рада Украины отменила пленарные заседания на время действия в Киеве жесткого карантина.

На следующей неделе, по словам спикера ВРУ Дмитрия Разумкова, может состояться сразу два планерных заседания — одно инициировано президентом Владимиром Зеленским, второе — народными депутатами. Разумков предполагает, что оба состоятся во вторник, хотя официальных обращений подано не было.

По словам депутата Качуры, на первом заседании, инициируемом депутатами, будут рассмотрены следующие вопросы:

доклад правоохранительных органов относительно событий под Офисом президента и проект постановления “Слуг народа” об осуждении событий на Банковой 20 марта;

проект постановления о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко;

проект постановления о назначении внеочередных выборов глав города Харькова и села Шегини.

Как известно, Колыхаев (группа “За майбутне”) в ноябре 2020 года был избран мэром Херсона, а Скичко с января является главой Черкасской ОГА.

Выборы в Харькове в 2020 году выиграл действующий на тот момент мэр Геннадий Кернес. Он заболел COVID-19, длительное время тяжело болел, 17 декабря в немецкой клинике “Шарите” умер. Городом с тех пор руководит секретарь городского совета Игорь Терехов. С тех пор дата новых выборов так и не была назначена.

На втором заседании, инициируемом президентом, планируют рассмотреть компенсационные выплаты предпринимателям и “ряд других социально-экономических законопроектов”.