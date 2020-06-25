Об этом идет речь в материале #Букв “Президент на самоизоляции: почему Зеленский так странно реагирует на ситуацию в стране”.
За сексисткие высказывания заместитель главы фракции будет отстаивать поправку о гендерной квоте 50 на 50, которая многим не нравилась.
Несмотря на общественный резонанс, внутри фракции Корниенко и Арахамию критиковали не многие. В частности, с критикой руководства выступили Данило Гетьманцев, Ольга Совгиря, Сергей Бабак, Евген Шевченко и Александр Качура. Остальные либо защищали руководство, либо просто молчали.
“Арахамией многие недовольны, но менять его не хотят. Он неплохой парень, но голоса он не может собрать, а каждый его выход к прессе – это очередной факап. Нам сначала темник дают, что комментировать на неделе, в потом, как встроить то, что наговорил Арахамия”, – рассказал один из депутатов.
Другой нардеп добавил по поводу сексисткого скандала с участием руководитель самой большой парламентской фракции:
“Что вы удивляетесь – если проглотили насильника (имеется в виду Роман Иванисов от “СН”, ранее осужденный за изнасилование, – ред.) в списке, проглотят и это”.
При этом, публично “пещерным сексизмом” назвал это только депутат Гео Лерос.
- Напомним, народный депутат от “Слуги народа” Ирина Аллахвердиева сообщила, что соратники по партии Александр Корниенко и Давид Арахамия поклялись, что на брифинге в Николаеве не говорили ничего из опубликованного в СМИ.
- Директор Института массовой информации (ИМИ) Оксана Романюк заявила, что публикация народного депутата Ирины Аллахвердиевой в ответ на сексистские высказывания лидеров “Слуги народа”, выглядит как оправдание для них.
- 24 июня Корниенко заявил, что назвал “корабельной сосной” не коллегу по Раде Ирину Аллахвердиеву, а николаевского политика Татьяну Домбровскую. Она якобы претендует на выдвижение в мэры города от президентской партии.
- Нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос и нардеп от “Евросолидарности” Ирина Геращенко раскритиковали коллег по парламенту за сексистские реплики.
- Украинцы призывают Корниенко и Арахамию уйти в отставку.