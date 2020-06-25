Во фракции "Слуга народа" определились, как можно наказать Александра Корниенко за сексистские высказывания о "корабельной сосне" и "бабе рабочей".

Об этом идет речь в материале #Букв “Президент на самоизоляции: почему Зеленский так странно реагирует на ситуацию в стране”.

За сексисткие высказывания заместитель главы фракции будет отстаивать поправку о гендерной квоте 50 на 50, которая многим не нравилась.

Несмотря на общественный резонанс, внутри фракции Корниенко и Арахамию критиковали не многие. В частности, с критикой руководства выступили Данило Гетьманцев, Ольга Совгиря, Сергей Бабак, Евген Шевченко и Александр Качура. Остальные либо защищали руководство, либо просто молчали.

“Арахамией многие недовольны, но менять его не хотят. Он неплохой парень, но голоса он не может собрать, а каждый его выход к прессе – это очередной факап. Нам сначала темник дают, что комментировать на неделе, в потом, как встроить то, что наговорил Арахамия”, – рассказал один из депутатов.

Другой нардеп добавил по поводу сексисткого скандала с участием руководитель самой большой парламентской фракции:

“Что вы удивляетесь – если проглотили насильника (имеется в виду Роман Иванисов от “СН”, ранее осужденный за изнасилование, – ред.) в списке, проглотят и это”.

При этом, публично “пещерным сексизмом” назвал это только депутат Гео Лерос.