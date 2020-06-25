Об этом идет речь в материале #Букв “Президент на самоизоляции: почему Зеленский так странно реагирует на ситуацию в стране”.
Депутаты, с которыми общались #Буквы считают, в частности, что историю о “корабельной сосне” и “бабе рабочей” могли скрыть от Президента.
“Ермак на них наорал, он был очень недоволен. Но президенту он об этом не сказал. А сам президент не читает уже ни телеграм, ни фейсбук. Только то, что приносят в аналитичках. То есть они его держат в теплой ванне и рассказывают, как его любит народ”, – рассказывает один из “Слуг”.
В том, что он не читает Facebook из-за порохоботов Зеленский признался сам в интервью “Украинской правде”.
До этого Зеленский не раз давал понять журналистам, что он очень устает от работы главой государства. Вечные жалобы, что нет времени на семью и слезливые истории от Дмитрия Гордона о том, как президент грыз печеньку, косвенно подтверждают его состояние. Которым пользуется окружение.
Месяц назад Буквы писали о ситуации с Укравтодором, когда на совещании в офисе Зеленского Александр Кубраков пожаловался, что его притесняют старые коррупционеры, а президент на него накричал и сказал, что не хочет заниматься “вонючим” Укравтодором.
При этом, сам Корниенко уверяет, что Зеленский зситуации (с “корабельной сосной” и “бабой рабочей”, – ред.) сразу же.
- Напомним, народный депутат от “Слуги народа” Ирина Аллахвердиева сообщила, что соратники по партии Александр Корниенко и Давид Арахамия поклялись, что на брифинге в Николаеве не говорили ничего из опубликованного в СМИ.
- Директор Института массовой информации (ИМИ) Оксана Романюк заявила, что публикация народного депутата Ирины Аллахвердиевой в ответ на сексистские высказывания лидеров “Слуги народа”, выглядит как оправдание для них.
- 24 июня Корниенко заявил, что назвал “корабельной сосной” не коллегу по Раде Ирину Аллахвердиеву, а николаевского политика Татьяну Домбровскую. Она якобы претендует на выдвижение в мэры города от президентской партии.
- Нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос и нардеп от “Евросолидарности” Ирина Геращенко раскритиковали коллег по парламенту за сексистские реплики.
- Украинцы призывают Корниенко и Арахамию уйти в отставку.