Депутаты фракции "Слуга народа" подозревают, что Президента Украины Владимира Зеленского могут держать в некой информационной изоляции, не рассказывая о тех или иных событиях с конкретной целью.

Об этом идет речь в материале #Букв “Президент на самоизоляции: почему Зеленский так странно реагирует на ситуацию в стране”.

Депутаты, с которыми общались #Буквы считают, в частности, что историю о “корабельной сосне” и “бабе рабочей” могли скрыть от Президента.

“Ермак на них наорал, он был очень недоволен. Но президенту он об этом не сказал. А сам президент не читает уже ни телеграм, ни фейсбук. Только то, что приносят в аналитичках. То есть они его держат в теплой ванне и рассказывают, как его любит народ”, – рассказывает один из “Слуг”.

В том, что он не читает Facebook из-за порохоботов Зеленский признался сам в интервью “Украинской правде”.

До этого Зеленский не раз давал понять журналистам, что он очень устает от работы главой государства. Вечные жалобы, что нет времени на семью и слезливые истории от Дмитрия Гордона о том, как президент грыз печеньку, косвенно подтверждают его состояние. Которым пользуется окружение.

Месяц назад Буквы писали о ситуации с Укравтодором, когда на совещании в офисе Зеленского Александр Кубраков пожаловался, что его притесняют старые коррупционеры, а президент на него накричал и сказал, что не хочет заниматься “вонючим” Укравтодором.

При этом, сам Корниенко уверяет, что Зеленский зситуации (с “корабельной сосной” и “бабой рабочей”, – ред.) сразу же.