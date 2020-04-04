Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова”.

Арахамия отметил, что принятие закона о банках, как и необходимость получения транша от Международного валютного фонда (МВФ) – плохие решения, но их нужно принять в связи с угрозой дефолта.

“Конечно, оба решения в общем-то плохие. Снова просить деньги у МВФ, чтобы снова увеличить долговые обязательства страны, чтобы бороться с коронавирусом. Но если экономика сегодня больна, предположим коронавирусом, то МВФ это наш аппарат ИВЛ (искусственной вентиляции легких)… Давайте говорить правду. Да, это может быть плохое решение, но сегодня это единственно верное решение, ради которого надо “прогнуться” и проголосовать этот закон”, – заявил Арахамия.

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Глава монобольшинства сделал акцент на том, что закон о банковской деятельности касается не только “ПриватБанка”, но и других финучреждений, которые были признаны неплатежеспособными.

“Закон в общем-то про все банки, он не про “ПриватБанк”. Из 105 банков нельзя предположить, что все 105 банкиров или владельцев банков Украины были мошенниками», – пояснил он.