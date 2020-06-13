Заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук предложила компенсировать деньги родителям учеников, которые оплатили пробную сессию внешнего независимого оценивания. Ее отменили в связи с эпидемиологической ситуацией вокруг эпидемии коронавируса.

Об этом Кравчук написала в Facebook.

Она напомнила, что на фоне антирекордов по заболеваемости на COVID-19 Кабинет Министров принял решение отменить пробную сессию ВНО. Ее планировалось провести 15 и 17 июня.

Учитывая, что участие в пробное ВНО платное – в “Слуге народа” предлагают вернуть деньги тем, кто его оплатил.

“Поскольку эта услуга платная, ми с коллегами по фракции настаиваем на том, что деньги за нее нужно компенсировать родителям абитуриентов. Потому обращается к Кабмину с требованием разработать механизм возврата средств за пробное ВНО”, – написала нардеп.

Она отметила, что компенсации нужно выплачивать с Фонда борьбы с COVID-19, согласовав это с бюджетным комитетом Верховной Рады.

Также на сайте Кабмина уже опубликовано постановление № 480 от 12 июня, согласно которому пробное ВНО исключено из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина (в подпункте 4 пункта 3 постановления №392 исключено слово “пробное”).