В СНБО намерены добиться полного выяснения обстоятельств катастрофы МАУ

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал в Facebook.
По его словам, Украина будет продолжать работу над тем, чтобы были полностью выяснены обстоятельства катастрофы самолета авиакомпании МАУ, сбитого 8 января в Тегеране, и наказания виновных.
“Сегодня из Ирана прибыл самолет с телами украинцев, погибших в страшной авиакатастрофе. Украина понесла невосполнимую потерю. Но сегодня у нас есть возможность достойно попрощаться с ними на родной земле. Глубокие соболезнования родным и вечная память погибшим. А наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных”, – написал Данилов.
Сегодня, 19 января, в аэропорт “Борисполь” прибыл борт с 11 телами, в том числе и экипажа самолета Boeing-737, который 8 января был сбит в небе над Тегераном.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Завершена идентификация тел граждан Украины, погибших в катастрофе самолета Boeing 737 в Иране вследствие ракетной атаки.
- Президент авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (МАУ) Евгений Дыхне призвал украинцев приобщиться к прощанию с погибшими в авиакатастрофе в Иране.