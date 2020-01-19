В СНБО намерены добиться полного выяснения обстоятельств катастрофы МАУ

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал в Facebook.

По его словам, Украина будет продолжать работу над тем, чтобы были полностью выяснены обстоятельства катастрофы самолета авиакомпании МАУ, сбитого 8 января в Тегеране, и наказания виновных.

“Сегодня из Ирана прибыл самолет с телами украинцев, погибших в страшной авиакатастрофе. Украина понесла невосполнимую потерю. Но сегодня у нас есть возможность достойно попрощаться с ними на родной земле. Глубокие соболезнования родным и вечная память погибшим. А наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных”, – написал Данилов.

Сегодня, 19 января, в аэропорт “Борисполь” прибыл борт с 11 телами, в том числе и экипажа самолета Boeing-737, который 8 января был сбит в небе над Тегераном.