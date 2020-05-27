Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что в будущем между странами будут кибернетические войны и противостояния в космосе и к этому стоит готовиться.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

В среду, 27 мая, секретарь СНБО Алексей Данилов провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Встреча была посвящена, в частности, обсуждению расширения сотрудничества между Украиной и США в области кибербезопасности.

В ходе переговоров Данилов отметил, что для Украины построения мощной системы кибербезопасности и киберзащиты — приоритетная задача.

Также секретарь СНБО выразил опасения по поводу того, что в будущем между странами будет происходить кибернетические войны и противостояния в космосе, и к этому нужно быть готовым.

“В этом направлении мы двигаться максимально быстро. Следующие войны — это войны кибернетические, биологические и противостояние в космосе, что требует от государства принципиально новых подходов и концепций в сфере национальной безопасности”, — сказал он.