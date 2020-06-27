Об этом Данилов сказал на расширенном селекторном совещании по коронавирусу, которое состоялось в субботу, сообщает пресс-служба Президента.
“Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности”, – говорится в сообщении.
Напомним, в Кабинете Министров еще не приняли решение о том, начнется ли 1 сентября новый учебный год.
При этом, в МОН продолжают совершенствовать дистанционную форму обучения, чтобы если будет такая необходимость, использовать ее в дальнейшем.
В МОН совместно с МОЗ до конца июня подготовят дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования к возвращению детей с 1 сентября.
- Внешнее независимое оценивание для выпускников школ в этом году планируется провести с 25 июня по 17 июля. В Министерстве образования и науки Украины уже опубликовали даты проведения основной сессии ВНО в 2020 году.
- Министерство образования и науки Украины перенесло на месяц сроки вступительной кампании из-за вспышки коронавируса и карантина. Для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа. Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа.