Главный ситуационный центр Украины в аппарате Совета национальной безопасности и обороны страны создал электронную карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

“На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденным случаям заболевания; количеству больных; количеству тех, кто выздоровел; количеству умерших; количеству подозрений относительно возможного инфицирования в Украине”, – говорится в сообщении.

На этой карте также приводится информация о лабораторно подтвержденных случаях заболевания; количестве больных; количестве выздоровевших и количестве умерших в мире.

Широкую известность уже приобрела карта распространения коронавируса в мире от специалистов университета Джона Хопкинса (США). Ежедневно эту карту мониторят сотни тысяч людей со всего мира.

Ранее сообщалось, что распространение коронавирусной инфекции Covid-19 в Украине можно отслеживать в режиме реального времени с помощью онлайн-карты.