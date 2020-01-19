Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что консультации по вопросу возвращения в Украину "черных ящиков" из самолета, сбитого в Иране, продолжаются.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Он пояснил, что процесс переговоров сложным и напряженный, а из-за распространения неправдивой и неточной информации по этому вопросу – они усложняются.

В связи с этим, в СНБО призвали пользоваться только официальной информацией, которую будут предоставлять украинские органы власти в соответствии с достигнутыми договоренностями.

18 января иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что Иран передаст Украине бортовые самописцы с самолета Boeing 737-800 МАУ. Тогда Хасан Резайфар якобы сказал, что в Иране черные ящики не расшифровывать.

Ранее в Офисе Генпрокурора Украины сообщали о сложностях с доступом к доказательствам по делу о крушении самолета МАУ в Иране. Отмечалось, что иранская сторона дала неофициальное согласие на исследование черных ящиков в Украине в лаборатории КПИ (Национального технического университета “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского”). В то же время 15 января в нашу страну так и не прилетел иранский эксперт. Именно после его прибытия и проверки условий лаборатории ящики могли передать Украине.

В связи с этим в Офисе Генерального прокурора повторно потребовали от Ирана передать черные ящики.