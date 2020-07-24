Об этом сообщает Anadolu.
Отмечается, что собор будет открыт с 10:00.
Для того, чтобы предотвратить переполнение людей во дворе храма подготовили специальные молитвенные зоны.
Также для прохода внутрь установлено 11 контрольно-пропускных пунктов, где участники молитвы будут проходить проверку.
Кроме того, возле собора будут дежурить более 100 карет скорой помощи и санитарный вертолет.
В связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса губернатор Стамбула Али Ерликая подчеркнул что, те, кто планируют посетить молитвенное служение в пятницу, должны иметь с собой “маски для лица, молитвенный коврик, терпение и понимание”.
- Напомним, 10 июля Турецкий суд отменил решение правительства от 1934 года, согласно которому собор Святой Софии был преобразован из мечети в музей.
- Европейский союз и Греция осудили решение Турции изменить статус собора Святой Софии с музея на мечеть.
- Всемирный совет церквей выступил против изменения статуса собора Святой Софии.