Сегодня, 24 июля, в здании собора Святой Софии в Стамбуле пройдет пятничная молитва впервые после возвращения ему статуса мечети.

Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что собор будет открыт с 10:00.

Для того, чтобы предотвратить переполнение людей во дворе храма подготовили специальные молитвенные зоны.

Также для прохода внутрь установлено 11 контрольно-пропускных пунктов, где участники молитвы будут проходить проверку.

Кроме того, возле собора будут дежурить более 100 карет скорой помощи и санитарный вертолет.

В связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса губернатор Стамбула Али Ерликая подчеркнул что, те, кто планируют посетить молитвенное служение в пятницу, должны иметь с собой “маски для лица, молитвенный коврик, терпение и понимание”.