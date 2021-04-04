В ответ на российский флешмоб в соцсетях #нет_войне_с_украиной запустили другой флешмоб - #ні_існуванню_росії. Тысячи пользователей публикуют карту мира без России.

Об этом рассказывают #Буквы.

Так, россияне под хештегом #нет_войне_с_украиной публикуют сообщения, называя Украину “окраиной”, а украинцев “хохлами”, которых надо стрелять.

В ответ украинские пользователи соцсетей публикуют карту мира без России.





Кто-то просто постит мемы о русских:

Другие пользователи опубликовали собственные истории, почему они поддерживают флешмоб #ні_існуванню_росії: