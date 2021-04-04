Об этом рассказывают #Буквы.
Так, россияне под хештегом #нет_войне_с_украиной публикуют сообщения, называя Украину “окраиной”, а украинцев “хохлами”, которых надо стрелять.
В ответ украинские пользователи соцсетей публикуют карту мира без России.
#ні_існуванню_росії
Всьо. pic.twitter.com/kLqeWslXHB
— 🇺🇦🏳️🌈демони керол #СтерненкуВолю (@banderivkacarol) April 2, 2021
Кто-то просто постит мемы о русских:
Другие пользователи опубликовали собственные истории, почему они поддерживают флешмоб #ні_існуванню_росії: