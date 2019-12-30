В начале декабря в украинских кинотеатрах появился пакистанский мультфильм "Король Осел", главного героя которого в соцсетях стали сравнивать с президентом Зеленским.

Об этом рассказывают #Буквы.

Согласно сюжету главный герой картины – ослик по имени Мангу – получил напутствие от отца о том, что любые мечты могут осуществиться. Мангу решает, что не обязательно жить как осел, даже если таким родился, а необходимо смотреть в будущее с высоко поднятой головой.

И вот удача улыбается Мангу, когда в стране проходят выборы нового правителя. Он стал главой страны. Осел не знаком с правилами этикета и не разбирается в политике, но он очень хочет сделать свою родину великой, и чтобы там жили хорошо.

“Нам нужен народный кандидат, даже если это будет осел”, – говорили жители страны.

А еще в мультфильме звучит фраза, которому очень часто использует Зеленский: “Дякую, дуже дякую!”

Пользователи соцсетей уже успели окрестить мультфильм “троллингом Зеленского”:

А кто-то с сарказмом поинтересовался, как такой мультфильм выпустили в прокат:

Но потом пользователи стали сообщать, что ленту якобы сняли с проката.

“Пока мы тут веселились по поводу отмены проката “Слуги народа” в России из-за хубла в эфире, у нас отменили классный детский мультик – “Король Осёл”.

Тем не менее этот мультфильм был в прокате во Львове две недели:

А вот кинотеатр Бердичева (Житомирская область). Там еще на три дня есть сеансы:

В Киеве также две недели в кинотеатре Multiplex показывали мультфильм про осла:

Еще в одном кинотеатре Kinoman также показывали этот мультфильм:

Еще в одном кинотеатре завтра будет сеанс мультфильма:

#Буквам в кинотеатре “Баттерфляй Ультрамарин” сообщили, что прокат мультфильма у них уже закончился.

Судя по комментариям посетителей, мультфильм “скучный, дешевый, не понравился”.