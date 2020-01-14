Напомним, что Игорь Смелянский еще в 1995 году переехал с родителями в США. Родители живут там до сих пор, а их сын возглавил в Украине “Укрпочту”.

Аккаунт Эллы Смелянской

В своем Facebook-аккаунте мать Игоря Смелянского указала, что живет в Бруклине. В друзьях у нее есть сын.

Первые фотографии на странице, которые бросаются в глаза, – это запрещенные в Украине георгиевские ленты, а также советская символика и российские пропагандистские высказывания, например: “Спасибо бабушке и деду за их великую победу”.

Есть снимок “Бессмертного полка”, который, кстати, возмутил некоторых пользователей:

Элла Смелянская указала, что это фото не для “бандеровцев-нацистов”:

Еще одной картинкой Смелянская поздравляет с “Великой победой 9 мая”. Подпись под георгиевской лентой гласит: “Они спасли нас от фашистского ада. Спасибо, дед, за победу”.

На странице Эллы Смелянской есть совместное фото с мужем Ефимом, которое лайкнул их сын – нынешний глава “Укрпочты”.

Фото Игоря Смелянского на странице его мамы:

Аккаунт Ефима Смелянского

Отец главы “Укрпочты” в своем Facebook-аккаунте часто публикует посты экс-премьера Украины Николая Азарова:

Есть публикации о Степане Бандере, в частности о том, что в “Польше будут сажать в тюрьму за упоминание Бандеры”:

А сорванный концерт Константина Райкина в Одессе вызвал у Ефима Смелянского негодование: “Позор бандеровцам”.

В публикации от 27 августа 2014 года (первый год войны на Донбассе) отец Смелянского написал: “Вы можете присоединиться к самой лучшей украинской армии, которая убивает своих же украинских граждан, и к этим патриотам, которые убили моих друзей в Одессе”.

Позднее сам Игорь Смелянский в комментариях к своему посту в ответ на вопросы об антиукраинской позиции своих родителей написал, что не разделяет их взглядов.

По его мнению, “каждый имеет свой жизненный опыт”.

“Я не разделяю их взгляды, но они имеют право их иметь точно так же, как и Вы”, – написал Смелянский.

В расследовании команды bihus.info говорилось, что в 2017 году Игорь Смелянский, в то время и. о. главы “Укрпочты”, потратил на образование своих двух сыновей 2,2 млн грн.