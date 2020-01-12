Об этом сообщают #Буквы.
Так, сразу после слов Зеленского о том, что он вернет “всех погибших родным и близким” для того, чтобы они смогли “по-человечески попрощаться с ними”.
“Мы с достоинством почтим их память – все виновные понесут наказание… Украина всегда будет вас защищать, в каком углу планеты вы бы не находились”, – сказал Президент.
И сразу после этих слов – без паузы – пустили показ шоу “95 Квартала”, где во вступительной песне Зеленский и его команда улыбаются и поют.
Смотрите, как закончилось, и что сразу началось…
Цинизм? Не, по**изм, тк это просто бизнес.
Опубліковано Aleksandr Maistrenko Субота, 11 січня 2020 р.
Такое построение эфирной сетки возмутило и разозлило украинцев:
- Ранее глава МИД Вадим Пристайко, говоря о катастрофе украинского самолета в Иране, заявил, что Украина “к счастью” потеряла “только 11 человек”.