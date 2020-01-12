Пользователи социальных сетей возмутились тому, как на канале "1+1" после официального заявления Президента Владимира Зеленского относительно сбитого Boeing-737 компании МАУ пустили в эфир развлекательную программу "95 Квартала".

Об этом сообщают #Буквы.

Так, сразу после слов Зеленского о том, что он вернет “всех погибших родным и близким” для того, чтобы они смогли “по-человечески попрощаться с ними”.

“Мы с достоинством почтим их память – все виновные понесут наказание… Украина всегда будет вас защищать, в каком углу планеты вы бы не находились”, – сказал Президент.

И сразу после этих слов – без паузы – пустили показ шоу “95 Квартала”, где во вступительной песне Зеленский и его команда улыбаются и поют.

Смотрите, как закончилось, и что сразу началось…

Цинизм? Не, по**изм, тк это просто бизнес. Опубліковано Aleksandr Maistrenko Субота, 11 січня 2020 р.

Такое построение эфирной сетки возмутило и разозлило украинцев: