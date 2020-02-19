Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
Он назвал созыв российской делегацией Совета Безопасности ООН – “выстрелом себе в ногу”.
“Нарратив о том, что Россия не является стороной Минских договоренностей, а потому не обязаны их выполнять, никто не поддержал”, – написал Николенко.
В то же время, он отметил, что в ходе заседания представители других делегаций напомнили России о том, кто начал вооруженный конфликт на территории Украины и оккупировал часть украинской территории.
Также звучали реплики о событиях в Дебальцево, сбитие самолета МН17, выдаче паспортов в Луганской и Донецкой областях, не контролированный участок границы между Украиной и Россией, атаку около Золотого с использованием запрещенного вооружения.
В частности, заявления в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины сделали делегации США, Германии, Великобритании, Эстонии, Франции, Индонезии и Бельгии.
“Наша делегация дала четко понять: Украина хочет мира, но своего не отдаст. Иллюзий нет. Борьба продолжается на всех фронтах. Военном, информационном, дипломатическом.
Следующий раунд в стенах ООН уже скоро – дебаты Генеральной Ассамблеи в отношении временно оккупированных территорий в четверг, 20 февраля. Там будем говорить не только о Донбассе, но и о Крыме”, – написал Николенко.
- Вчера под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В результате начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области с самого утра – вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого).
- В результате боевых действий сегодня погиб украинский воин, трое были ранены и двое контужены.
- В Генштабе ВСУ заверили, что все украинские позиции после сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе находятся под контролем войск Украины.