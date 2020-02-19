В четверг, 20 февраля, в Генеральной ассамблее ООН состоятся дебаты относительно временно оккупированных территорий в Украине. Это следующий шаг после обсуждения вопроса на Совбезе ООН.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Он назвал созыв российской делегацией Совета Безопасности ООН – “выстрелом себе в ногу”.

“Нарратив о том, что Россия не является стороной Минских договоренностей, а потому не обязаны их выполнять, никто не поддержал”, – написал Николенко.

В то же время, он отметил, что в ходе заседания представители других делегаций напомнили России о том, кто начал вооруженный конфликт на территории Украины и оккупировал часть украинской территории.

Также звучали реплики о событиях в Дебальцево, сбитие самолета МН17, выдаче паспортов в Луганской и Донецкой областях, не контролированный участок границы между Украиной и Россией, атаку около Золотого с использованием запрещенного вооружения.

В частности, заявления в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины сделали делегации США, Германии, Великобритании, Эстонии, Франции, Индонезии и Бельгии.

“Наша делегация дала четко понять: Украина хочет мира, но своего не отдаст. Иллюзий нет. Борьба продолжается на всех фронтах. Военном, информационном, дипломатическом.

Следующий раунд в стенах ООН уже скоро – дебаты Генеральной Ассамблеи в отношении временно оккупированных территорий в четверг, 20 февраля. Там будем говорить не только о Донбассе, но и о Крыме”, – написал Николенко.