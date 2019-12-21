В киевском спортивном клубе "5 элемент" вчера, 20 декабря, во время обыска обнаружили линзы видеокамер, вмонтированные в элементы вентиляции и сигнализации, размещенные в раздевалках спортклуба.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

“Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту обнаружения предметов, имеющих признаки специальных технических средств негласного получения информации, которые на время изъятия возможно находились в рабочем состоянии”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время детального осмотра элементов вентиляции и сигнализации установлено, что в них вмонтированы линзы видеокамер и подключены к сетевому кабелю.

Следователи ГБР начали досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации.