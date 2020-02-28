Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Верховной Рады.

“В соответствии с Распоряжением Председателя Верховной Рады Украины от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием Президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание запланировано на 16:00 часов в среду, 4 марта. Аппарату Верховной Рады было поручено проинформировать народных депутатов Украины о вопросах, рассмотрение которых запланировано на нем.

Отметим, неделя, на которой созывается внеочередное заседание, является пленарной.

В комментарии #Буквам депутаты сообщили, что повестки внеочередного заседания еще нет. Причины созыва внеочередного заседания неизвестны.