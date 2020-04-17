Вследствие закрытия предприятий из-за пандемии коронавируса, в США уже 22 миллиона граждан обратились к властям с просьбой предоставить им пособие по безработице.

Об этом свидетельствуют данные министерства труда США, сообщает телеканал CNN.

Только за последнюю неделю (до 11 апреля) помощь из-за безработицы попросили 5,2 миллионов американцев.

Аналитики инвестиционной компании Goldman Sachs считают, что до конца мая безработица в стране может составить 37 миллионов человек. При этом, население США составляет 328 миллионов человек.

Это превышает 10% пик во время худшего периода Великой рецессии более десяти лет назад и превышает предыдущий максимум после Второй мировой войны – 10,8% в 1982 году, приближая США к уровню безработицы в эпоху депрессии.

Вследствие пандемии коронавируса в стране исчезло столько рабочих мест, сколько было создано в течение более десяти лет – со времен кризиса 2008- 2009 годов.

До пандемии наибольшее количество американцев, обратившихся за пособием по безработице в течение четырехнедельного периода, составляло 2,7 миллиона человек. Это было осенью 1982 года.

Значительный рост безработицы фиксируется в таких крупных штатах, как Калифорния (около 258 тысяч безработных), Мичиган (около 170 тысяч безработных), Пенсильвания (больше 39 тысяч безработных). В Нью-Йорке без работы остались почти 52 тысячи жителей.

В то же время некоторые экономисты предполагают, что в ближайшее время количество безработных начнет сокращаться, поскольку малый бизнес получает помощь от правительства, а местные власти обсуждают возможность открытия части компаний в регионах, где пик распространения коронавируса уже прошел. О соответствующем плане по снятию мер карантина и возобновлению экономики уже сообщил президент страны Дональд Трамп.