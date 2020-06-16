Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрила первую рецептурную видеоигру для лечения детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ).

Об этом сообщается на сайте FDA.

СДВГ — это распространенное заболевание, которое начинает проявляться в детстве. Среди симптомов — невнимательность, гиперактивность и импульсивность. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, СДВГ болеют около 4 млн детей в возрасте 6-11 лет.

Управление проанализировало данные исследований, в которых принимали участие более 600 детей. Эксперты оценивали, насколько видеоигры могут быть полезными в качестве немедикаментозного способа лечения для детей с СДВГ. При этом оценивались способности детей концентрировать внимание, их показатели успеваемости в школе и другие данные.

Наилучшие результаты показала видеоигра для смартфонов и планшетов EndeavorRX от компании Akili Interactive. В понедельник, 15 июня, FDA выдала компании маркетинговое разрешение, которое позволит производителю указывать в рекламных материалах, что игра может быть использована с терапевтической целью. Это первое разрешение такого рода, выданное управлением.

Как заявила компания-разработчик игры, у одной трети детей, которые прошли 20-дневный курс (по 25 минут игрового процесса в течение 5 дней в неделю на протяжении 4 недель) “больше не было ощутимого дефицита внимания, по крайней мере, по одному показателю”.

“О серьезных побочных эффектах не сообщалось. Наиболее частыми побочными эффектами, наблюдаемыми при использовании EndeavorRx, являются: головная боль, головокружение, эмоциональная реакция и агрессия”, — отметили в FDA

Выглядит EndeavorRx так: