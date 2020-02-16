Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Девушка была задержана в городе Роквилл (штат Мэриленд).
Согласно сообщению местной полиции, Софию Негропонте задержали в четверг вечером, 13 февраля. Ее обвиняют в убийстве своего 24-летнего друга Юсефа Расмуссена. По версии полиции, между молодыми людьми возникла ссора, во время которой Негропонте ударила парня ножом.
Он скончался от полученного ранения. Тело доставили в Управление старшего судебно-медицинского эксперта в Балтиморе. Специалисты проведут вскрытие, чтобы назвать точную причину смерти парня.
По данным американского телеканала Fox News, девушка является приемной дочерью Джона Негропонте.
Негропонте был послом в Гондурасе, Мексике, на Филиппинах и в Ираке в течение дипломатической карьеры, охватывающей десятки лет. Он занимал должность заместителя советника по национальной безопасности при президенте Рональде Рейгане.
В 2005 году Негропонте стал первым в истории директором национальной разведки США и занимал эту должность до 2007 года.
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