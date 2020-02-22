Представители сферы здравоохранения США заявили о том, что готовятся к возможной пандемии коронавируса из Китая.

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении сказано, что меры предосторожности в некоторых местах могут привести даже к закрытию школ и предприятий.

Сотрудник Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Нэнси Мессонье пояснила, что медицинский персонал уже проходит необходимое обучение на случай распространения коронавируса.

“Наша цель заключается в том, чтобы замедлить возможное распространение вируса в США. Это дает нам больше времени для подготовки общества к большему количеству случаев и, возможно, к пандемии”, – пояснила она.

Она отметила, что CDC предпринимает шаги для обеспечения того, чтобы передовые работники здравоохранения США имели необходимые материалы, работая с предприятиями, больницами, аптеками, а также с производителями и дистрибьюторами медицинского оборудования над тем, что они могут сделать, чтобы подготовиться.

В Соединенных Штатах в настоящее время зарегистрировано 13 случаев заболевания коронавирусом на территории страны, а также 21 случай среди американцев, эвакуированных из китайского Уханя и круизного лайнера Diamond Princess в Японии.

Только в трех штатах США есть возможность проводить тесты на вирус.