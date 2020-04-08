Президент США Дональд Трамп сообщил, что в стране проводят клиническое исследование действия десяти медпрепаратов для лечения от коронавируса COVID-19.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

Трамп отметил, что в ближайшее время планируется испытать еще 15 лекарств.

Также, по его словам, сейчас две потенциальные вакцины проходят клинические исследования.

“Мы делаем все, что в наших силах, для того, чтобы обеспечить поставки медицинских товаров и ускорить производство жизненно необходимых лекарств”, – сказал Трамп.