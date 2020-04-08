Об этом он сказал в ходе брифинга.
Трамп отметил, что в ближайшее время планируется испытать еще 15 лекарств.
Также, по его словам, сейчас две потенциальные вакцины проходят клинические исследования.
“Мы делаем все, что в наших силах, для того, чтобы обеспечить поставки медицинских товаров и ускорить производство жизненно необходимых лекарств”, – сказал Трамп.
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