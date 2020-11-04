От избирательных комиссий не были получены подтверждения о получении около 300 тысяч бюллетеней американцев, проголосовавших на выборах президента США по почте. Суд установил почтовой службе дедлайн.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В день выборов президента США, 3 ноября, окружной судья Колумбии Эмет Салливан в ответ на судебные иски избирателей приказал национальной почтовой службе проверить все отделения на предмет задержек избирательных бюллетеней и срочно доставить их для подсчета голосов.

По озвученным в суде данным, от избирательных комиссий не были получены подтверждения о получении около 300 тысяч бюллетеней.

Согласно наблюдениям избирателей, подтверждения о доставке не были получены из более чем 10 штатов, среди которых Пенсильвания, Флорида, Южная Каролина, Аризона.

У почтовой службы было время на то, чтобы проверить, не остались ли недоставленные бюллетени, и доставить их в избирательные комиссии для подсчета голосов не позднее 16:30 (23:30 по Киеву) в избирательные комиссии. Почтовая служба сообщила, что выполнить указания суда не удалось. Этот вопрос будет рассмотрен в суде в среду, 4 ноября.

Позднее поступление бюллетеней может задержать подсчет голосов и определение результатов выборов. Против чего выступает действующий президент Дональд Трамп, который неоднократно заявлял о том, что голосование по почте дает возможность для фальсификации выборов.

Исходя из этого Трамп призывал тех, кто голосует по почте, прийти на избирательные участки, чтобы убедиться, что их голоса засчитаны.