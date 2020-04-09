Об этом сообщает американский канал CNN.

По информации Администрации транспортной безопасности в аэропортах, в среду скрининг в аэропортах прошли всего лишь 95 000 человек.

При этом ровно год назад скрининг в аэропортах прошли 2,3 миллиона людей.

Также о падении пассажиропотока авиационных линий на 96% сообщают и в группе “Авиакомпания для Америки”. По данным группы, только одно из 10 мест на внутренних авиационных рейсах в США сейчас занято пассажирами.

Также отмечается, что за последнюю неделю в мире было выполнено всего лишь 31 000 коммерческих рейсов. При этом в начале года каждый день выполнялось около 111 000 коммерческих рейсов.