Об этом сообщает Associated Press.
В Центре по контролю и профилактике заболеваний в США и в министерстве сельского хозяйства США заявили, что коты могли заразиться от своих хозяев или соседей.
Хозяин первого кота болел ОРВИ, а через неделю у кота обнаружили COVID-19. При этом, тест на коронавирус хозяина питомца был негативным. Кот иногда выходил на улицу и, предположительно, мог контактировать с кем-то зараженным COVID-19.
Хозяин второго кота болен COVID-19, потому, предположительно, заразил своего питомца.
Ветеринары отметили, что у обоих котов есть симптомы респираторного заболевания (кашель и незначительный насморк), но они вскоре пойдут на поправку.
Главный специалист по инфекционным заболеваниям в США, доктор Энтони Фаучи, заявил, что, хотя некоторые животные могут получать вирус от людей, нет никаких признаков того, что домашние животные передают его людям.
“Биологически все возможно. Но нет никаких доказательств того, что мы видели с эпидемиологической точки зрения, что домашние животные могут быть переносчиками”, – сказал он.
- Стоит отметить, что первый случая коронавирусной болезни был зафиксирован в середине ноября прошлого года. На данный момент ученые пытаются идентифицировать так называемого нулевого пациента, чтобы понять, кто был источников коронавируса. Как предполагается, им могло быть дикое животное. К примеру, летучая мышь.
- Вопрос о происхождении коронавируса стал политически чувствительной темой в Китае.Вопрос о происхождении коронавируса стал политически чувствительной темой в Китае. Официальные лица страны, в частности, представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь пропагандировал в соцсетях идею о том, что вирус возник в США и был доставлен в Китай американскими военными.
- Китай наложил ограничения на публикацию научных исследований о происхождении нового коронавируса COVID-19.