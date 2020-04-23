Об этом сообщает Associated Press.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний в США и в министерстве сельского хозяйства США заявили, что коты могли заразиться от своих хозяев или соседей.

Хозяин первого кота болел ОРВИ, а через неделю у кота обнаружили COVID-19. При этом, тест на коронавирус хозяина питомца был негативным. Кот иногда выходил на улицу и, предположительно, мог контактировать с кем-то зараженным COVID-19.

Хозяин второго кота болен COVID-19, потому, предположительно, заразил своего питомца.

Ветеринары отметили, что у обоих котов есть симптомы респираторного заболевания (кашель и незначительный насморк), но они вскоре пойдут на поправку.

Главный специалист по инфекционным заболеваниям в США, доктор Энтони Фаучи, заявил, что, хотя некоторые животные могут получать вирус от людей, нет никаких признаков того, что домашние животные передают его людям.

“Биологически все возможно. Но нет никаких доказательств того, что мы видели с эпидемиологической точки зрения, что домашние животные могут быть переносчиками”, – сказал он.