Об этом сообщает британская служба BBC.
Уточняется, что житель Флориды был обвинен в том, что плевал и кашлял на полицейских, когда был арестован по обвинению в домашнем насилии в марте 2020-го года.
При этом нарушитель заявил одному из правоохранителей “хорошо, что у меня корона”.
Позже выяснилось, что у мужчины нет коронавируса.
В свою очередь житель Техаса получил обвинения в терроризме после того, когда ложно заявил в социальной сети, что заплатил за распространение COVID-19 в супермаркетах Сан-Антонио.
Отмечается, что коронавирус был квалифицирован министерством юстиции США как биологическое оружие и мистификация на эту тему может повлечь за собой наказание до пять лет лишения свободы.
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