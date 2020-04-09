В Соединенных Штатах Америки двое мужчин были обвинены в терроризме за то, что угрожали распространить коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает британская служба BBC.

Уточняется, что житель Флориды был обвинен в том, что плевал и кашлял на полицейских, когда был арестован по обвинению в домашнем насилии в марте 2020-го года.

При этом нарушитель заявил одному из правоохранителей “хорошо, что у меня корона”.

Позже выяснилось, что у мужчины нет коронавируса.

В свою очередь житель Техаса получил обвинения в терроризме после того, когда ложно заявил в социальной сети, что заплатил за распространение COVID-19 в супермаркетах Сан-Антонио.

Отмечается, что коронавирус был квалифицирован министерством юстиции США как биологическое оружие и мистификация на эту тему может повлечь за собой наказание до пять лет лишения свободы.