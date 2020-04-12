В США медики – врачи и медсестры – начали крепить к защитным костюмам свои улыбающиеся фотографии, чтобы пациенты с коронавирусом COVID-19 более комфортно себя чувствовали.

Об этом сообщает издание HuffPost.

Отмечается, что для пациентов с COVID-19 пребывание в больнице может быть очень некомфортным и пугающим: они попадают в чужую среду, без родных и близких, пытаясь побороть неизвестный ранее вирус. Таким людям особенно нужна эмоциональная поддержка.

Единственные, кого пациенты видят в больницах, – это медики в защитных костюмах.

Поэтому врач больницы Scripps Mercy Hospital в Сан-Диего Робертино Родригез придумал необычное решение для успокоения пациентов: он прикрепил свое улыбающееся фото на защитный костюм.

Своей идеей Родригез поделился в Instagram.

“Обнадеживающая улыбка имеет большое значение для напуганного пациента. Поэтому сегодня я сделал гигантский ламинированный значок. Таким образом, мои пациенты могут видеть обнадеживающую и успокаивающую улыбку”, — написал он в посте.

По мнению мужчины, таким образом пациенты видят, что за защитным костюмом скрывается живой человек, и это создает эмоциональную связь.

“Улыбка имеет большое значение для утешения напуганного пациента и привносит некоторую яркость в эти темные времена”, – заявил мужчина в комментарии изданию.

Пост Родригеза стал вирусным, а его примеру последовали и другие американские медики.

Так, свои фото на защитные костюмы прикрепили медицинские работники из Лос-Анджелеса.

“Это прекрасный способ облегчить нашим пациентам это напряженное время. Спасибо всем работникам здравоохранения за борьбу на передовой. Всем тем, кто остается дома, огромный привет! Я знаю, что это тоже нелегко”, — отмечает медработник Дерек ДеВольт.

В комментарии HuffPost он сообщил, что пациенты реагируют на идею с фото “очень позитивно”.

“Даже если это отвлечет их от всего хаоса на одну секунду, я думаю, это того стоит”, – подчеркнул мужчина.

Пегги Джи, врач из Лос-Анджелеса, тоже вдохновилась примером коллег.

“Фото помогает пациенту связать между собой реального улыбающегося человека и ходячий скафандр в маске, который общается с ним”, – отметила она.

Некоторые медики начали указывать на бейдже информацию о себе.

Сам Родригез уже дал название возникшему движению – “Поделитесь своей улыбкой”. Он уверен, что так пациенты лучше понимают старания медицинских работников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Robertino Rodriguez (@captain_wolf82) 9 Апр 2020 в 8:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kelsey Day, M.S., CCC-SLP (@kelseyday.ms.cccslp) 10 Апр 2020 в 10:57 PDT